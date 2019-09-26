التعليقات: 0

لتسريع وتيرة العمل التقني في منظومة العمل البلدي

وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقمي

وزير الشؤون البلدية يصدر قرارًا بإنشاء المركز البلدي للتحول الرقمي
weam.co/614913
الرياض- الوئام

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بإنشاء وحدة تنظيمية بمسمى (المركز البلدي للتحول الرقمي) بالوزارة، وذلك لتوحيد الأعمال الرقمية والتقنية بالقطاع البلدي .

ويهدف المركز البلدي للتحول الرقمي، إلى تحسين تجربة العملاء في الخدمات المقدمة وتمكين الأمانات من تقديم الخدمات بنماذج رقمية وبصورة مرنة وسريعة، كما يهدف إلى خلق بيئة وثقافة تعزز الابتكار والمشاركة ورفع ثقة قطاع الأعمال بالمركز، ويأتي إنشاؤه في إطار توجه الوزارة إلى التركيز على العملاء والارتقاء بجودة الخدمات.

ويتولى المركز مهام إعداد ومتابعة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للقطاع البلدي في المجالات التقنية والرقمية، كما يختص بتطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة والحلول الرقمية المشتركة، وتمثيل القطاع البلدي لدى الجهات الوطنية في المجالات الرقمية، وتوفير المتطلبات والبيانات الرقمية في تخصصات المركز للجهات ذات العلاقة.

وكلّف المهندس علي بن هادي راجحي، بالرئاسة التنفيذية رئيسًا تنفيذيًا للمركز.

روابط ذات صلة

البلديات: توجيه بتقديم الدعم للأمانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول

البلديات: توجيه بتقديم الدعم للأمانات والبلديات عند هطول الأمطار والسيول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>