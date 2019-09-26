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عقوبات أمريكية على 3 أشخاص و5 سفن أمدوا القوات الروسية بالوقود

عقوبات أمريكية على 3 أشخاص و5 سفن أمدوا القوات الروسية بالوقود
weam.co/614914
وكالات- الوئام

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على شركة قالت إنها تشارك في خطة للتحايل على العقوبات الأمريكية لتزويد القوات الروسية في سوريا بوقود الطائرات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن شركة ماريتيم أسيستانس، التي فرضت عليها العقوبات حديثا تعمل كواجهة لشركة “أو.جيه.إس.سي سوفراشت” التي سبق وفرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها فيما يتعلق بعمليات في أوكرانيا.

واستهدفت الخزانة الأمريكية، كذلك ثلاثة أفراد قالت أنهم على صلة بشركة (أو.جيه.إس.سي سوفراشت) وجمدت أي أصول لهم في الولايات المتحدة ومنعت الأمريكيين من التعامل معهم.

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