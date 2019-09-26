التعليقات: 0

اليمن.. “مسام” ينتزع 876 لغمًا في الأسبوع الثالث من سبتمبر

اليمن.. “مسام” ينتزع 876 لغمًا في الأسبوع الثالث من سبتمبر
weam.co/614919
واس- الوئام

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2019م، من انتزاع 876 لغمًا منها 23 لغمًا مضادة للأفراد، و259 لغمًا مضادة للدبابات و574 ذخيرة غير متفجرة، و20 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 90,637 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

روابط ذات صلة

“مسام” ينتزع 1,077 لغمًا خلال الأسبوع الخامس من أغسطس

“مسام” ينتزع 1,077 لغمًا خلال الأسبوع الخامس من أغسطس
القبض على خمسة عناصر خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر

القبض على خمسة عناصر خططوا لتنفيذ هجمات إرهابية في الجزائر
“مسام” ينتزع 1130 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2019

“مسام” ينتزع 1130 لغمًا خلال الأسبوع الثالث من يونيو 2019
إنتزاع 1329 لغماً حوثياً في اليمن

إنتزاع 1329 لغماً حوثياً في اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>