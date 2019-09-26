بظروف فنية صعبة وإصابات.. #الاتحاد يحل ضيفا على #الشباب

الوئام - محمد بن نافع:

يحل فريق الاتحاد ضيفا على نظيره الشباب في لقاء يجمعهما ضمن منافسات الجولة “الخامسة” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويتشابه الفريقان في تذبذب المستوى الفني مع أفضلية نسبية للفريق الشبابي الذي يسعى خلال هذا اللقاء للظفر بالنقاط الثلاث أملاً في الإقتراب من مراكز المقدمة مستغلاً الحالة الفنية السيئة لضيفه الاتحاد.

في حين لايزال الفريق الاتحادي يعيش ظروفاً فنية صعبة جداً بعد تعثره في آخر لقاءين له في الدوري حيث خسر أمام ضمك بنتيجة (2-1) قبل أن يعود ويخسر مرة أخرى على أرضه وبين جماهيره أمام الهلال في الجولة الماضية بنتيجة (3-1). خسارتان أشعلتا غضب الجماهير الاتحادية وطالب بإقالة التشيلي لويس خوسيه سييرا مدرب الفريق قبل أن يؤكد رئيس النادي بأنه تم إعطاء المدرب فرصة في (3) لقاءات قادمة، وسيفتقد الفريق لخدمات مهاجمه الصربي ألكسندر بريجوفيتش وكذلك المدافع المغربي مروان دا كوستا بداعي الإصابة.

ويحتل الفريق الشبابي المركز (السابع) برصيد (6) جمعها من فوز و(3) تعادلات.

في حين يحتل الفريق الاتحادي المركز (14) برصيد (3) بفوز وحيد وخسارتين مع تبقي مباراة مؤجلة واحدة له أمام التعاون.