ألميرون: طردت “الحمدان” من أول تمرين.. وهو لاعب واعد

الوئام - الرياض - عبدالمجيد بن طالب

قال الأرجنتيني خورخي ألميرون، مدرب فريق الشباب، إن الاتحاد خصم كبير “وسنعمل على تحقيق الفوز”.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الاتحاد مساء غد الجمعة، على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض: “يجمعنا لقاء هام مع شقيقنا نادي الاتحاد، الذي يعد أحد الفرق المميزة وصاحب أداء فني متطور ويحظى بشعبية كبيرة، ونأمل أن نوفق بالخروج بنقاط المباراة”.

وتابع: “عازمون على الظفر بنتيجة المباراة، على رغم صعوبتها، قدمنا مباراة مميزة أمام شبيبة الساورة الجزائري خصوصًا في الشوط الثاني وهذا الفوز يمنحنا دافع لتقديم مستوى أفضل غداً، نسعد به الجماهير الشبابية,, نحن نعمل على إعداد فريق مستقبلي يخدم النادي لمدة طويلة”.

وأجاب على سؤال لمراسل الوئام للوئام ، قائلا: “أنا معروف في الدوري الأرجنتيني والمكسيكي بأنني مدرب هجومي، لكن دائمًا ما أعتمد على مواصفات معينة من اللاعبين.. الحمدان لاعب شاب وله مستقبل واعد وأثق في إمكانياته وقدراته، وأنا أول مدرب أعطى له الفرصة، التي لم يحظ بها من قبل في الفريق الأول ولقد طردته في أول تمرين لنا لكثرة اعتراضاته ولم أكن أعرفه جيداً وعرفته بشكل أكبر بعد مباراة شبيبة الساورة وهو لاعب يعتمد عليه”.

وأضاف “لدينا محمد السهلاوي أيضاً لاعب خبرة وسنستفيد منه في القادم وأنا لا أحب انتقاد اللاعبين، بل هم جميعاً بمثابة أبنائي.. وتعلمون أن تراولي لم يقيد في بطولة الدوري فقط هو بكأس الملك و البطولة العربية”.

وعن جمال بن العمري، قال: “هو لاعب مهم، لكن إصابته مع منتخب بلاده ومن قبلها عدم جاهزيته في بداية الدوري ساهمت في غيابه، ونعمل الآن على تهجيزه بشكل كامل”.

من جانبه، قال عبد الله الحمدان لاعب الشباب “ننتظر دعم الليوث غدا حيث تنتظرنا غدًا مباراة مهمة أمام فريق كبير، ونحن جاهزون للقاء و لدينا طموح كبير للفوز بنقاط المباراة من أجل اسعاد الجماهير الشبابية.. نأمل من الجماهير دعمنا ومؤازرتنا في الملعب، لأن لهم دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين”.

و أكد “أنا لاعب ضمن منظومة الفريق ونكمل بعضنا، واجتهد من أجل تقديم أفضل مالدى، كذلك أسعى لتطوير إمكانياتي”.

وتابع: “كل لاعب يطمح للمشاركة أسياسياً، لكن قبل كل شئ نحن نحترم قرارات ووجهة نظر مدرب الفريق، وندرك أنها في مصلحة الفريق دائماً”.