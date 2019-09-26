“تأخر رواتب عملاء بنك الجزيرة والراجحي” هل يوقظ مؤسسة النقد لاتخاذ موقف صارم

الوئام-الرياض

طالب عملاء البنوك المحلية،اليوم، مؤسسة النقد باتخاذ موقف حازم وصارم تجاه البنوك التي لاتلتزم بصرف رواتبهم في المواعيد المحددة بدلًا من إحالتهم لصفحة الشكاوى.

وكان متقاعدو مصرف الراجحي قد تفاجأوا بعدم إيداع رواتبهم، الثلاثاء، الماضي أسوة بباقي المتقاعدين من البنوك الأخرى الذين أودعت معاشاتهم التقاعدية في صباح ذلك اليوم.

وأخلت مؤسسة التقاعد مسؤليتها عن تأخر رواتب عملائها من المتقاعدين ورمت بالمسؤولية على مصرف الراجحي في بيان مصحوبًا بالتباهي بمتابعة الموضوع دون الإشارة لمحاسبة المقصرين ومتابعة حقوق المشتركين في التقاعد.

و لم تمض 48 ساعةً على مشكلة متقاعدي الراجحي، حتى تفاجأ عملاء بنك الجزيرة من موظفي الدولة بتعثر صرف رواتبهم، اليوم، الخميس بدعوى خلل تقني، الأمر الذي دفع بالعملاء لمراسلة حساب مؤسسة النقد، التي أحالت العملاء كعادتها لموقعها لرفع شكوى وتظلم .

ومن جانبهم طالب المواطنون بموقف حازم ونظام صارم من مؤسسة النقد تجاه البنوك المتأخرة في خدمة العملاء في القضايا العامة كتأخر الرواتب واستقطاعات القروض وغيرها بدلا من إحالة آلاف العملاء لرابط موقع الشكاوى ليدخل في سلسلة لاتنتهي من البيروقراطية