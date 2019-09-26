المملكة تفتح أبوابها للعالم غدا من خلال “التأشيرة السياحية”

تفتح المملكة، غدا، أبوابها للعالم من خلال تدشينها للتأشيرة السياحية، وسيكون متاحا للسياح الحصول على التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية أو التقدم للحصول على “تأشيرة عند الوصول” من خلال مكاتب الجوازات عند الوصول إلى المملكة، ويمكن لبعض الدول الحصول عليها من خلال ممثلات المملكة بالخارج، وسوف تتيح هذه الخطوة للعالم التعرف على المملكة وتنوع مصادر دخلها الوطني.

وهذه أبرز المعلومات عن التأشيرة:

– قيمتها 440 ريال وتمنح من خلال المنصة الإلكترونية أوعند الوصول.

– استخراجها يستغرق من 5 إلى 30 دقيقة ومدة صلاحيتها عام واحد.

– تمنح لمن بلغ الـ 18 عاما والأقل يشترط وجود ولى الأمر ولا يشترط الديانة.

– صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ دخول المملكة.

– فترة الإقامة 90 يوماً خلال السنة الواحدة وأى يوم مخالف بغرامة 100 ريال.

– 6 منافذ رئيسية جوية وبريه للدخول وشروط ميسرة لاستخراجها.

الرسوم ومدة الصلاحية

وعن قواعد توجية التأشيرة فأنها ستكون بالنسبة لدول المجموعة “أ” والتى يصل عدد الدول فيها إلى 49 دولة الكترونيا أو عند الوصول بداية من غداً برسوم 440 ريال سعودى، وتنتهى صلاحيتها خلال سنه واحدة من صدورها ويمكن للسائح الدخول إلى المملكة مرات عديدة ، كما يمكن للسائح الإقامة فى المملكة لمدة أقصاها 90 يوما خلال السنة الواحدة.

وعن مواصفات طلب الحصول على التأشيرة شروطة فإنه يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة ولمن يقل عن ذلك يتطلب وجود ولى الأمر ويجب أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى المملكة وفى حال الرفض لا يتم استرجاع الرسوم وفى حال تجاوز مدة الاقامة يتم فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم بعد انتهاء التأشيرة ولا توثر ديانة المتقدم على الطلب والمستندات المطلوبة عبارة عن تذكرة عودة حجز فندق النسخة الورقية من التأشيرة ويفضل وجود نسخة رقمية ويستغرق استخراج التأشيرة من 5 إلى 30 دقيقة فى معظم الحالات.