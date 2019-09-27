جدة- الوئام:

على ملعب الجوهرة المشعة، سيكون اللقاء الأقوى لهذه الجولة عندما يستضيف الأهلي، فريق النصر، حامل اللقب مسا اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2019.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف أمام النصر صاحب المركز الخامس.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

وستكون هذه المباراة معركة شرسة للفريقين اللذين يبحثان عن النقاط كاملة من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي والثالث له هذا الموسم،حيث فاز في الجولة الماضية على الفتح 2 / صفر.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

بينما يسعى النصر لاستعادة توازنه عقب خسارتين متتاليتين في جميع البطولات، والتي بدأها بتوديع دوري أبطال آسيا عقب الخسارة أمام السدر 1 / 3 في مباراة إياب دور الثمانية ثم الخسارة الأخيرة في الدوري أمام الحزم صفر / 1.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

تتجه أنظار الجماهير إلى ملعب الجوهرة المشعة والذي يحتضن الكلاسيكو المنتظر بين أهلي جدة والنصر، اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويستضيف الأهلي نظيره النصر، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب “الجوهرة المشعة”، في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

ويدخل الأهلي بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي المباراة، وبحوزته 7 نقاط، محتلاً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، خلال 4 جولات، بالفوز في مباراتين والتعادل في آخرى والهزيمة بمثلها.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

في السياق ذاته، يحتل النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المركز الخامس برصيد 7 نقاط متساوياً مع “الراقي”، وذلك بالفوز أيضاً في مباراتين والتعادل بآخرى والهزيمة في مثلها.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

– التقى الفريقان في 20 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009/2010.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

– حقق فريق الأهلي الفوز في 7 مباريات خلال الـ20 مواجهة، فيما تمكن النصر من خطف العلامة الكاملة في 6 لقاءات، وأنهى التعادل ما بين سلبي وإيجابي أحداث 7 آخرين.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

– وشهدت الـ20 مواجهة بين الفريقين إحراز 60 هدفاً، حيث سجل لاعبو الأهلي 31 هدفاً، مقابل 29 هدفاً آخرين لصالح لاعبي النصر.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

– يعتبر السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 أهداف، يليه محمد السهلاوي نجم النصر السابق بواقع 5 أهداف.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

– انتهى اللقاء الأخير من مواجهة الفريقين بفوز النصر على الأهلي، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ20 بالموسم الماضي من الدوري السعودي 2018/2019.

مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الأهلي والنصر في الدوري السعودي

البطولة: بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

المباراة: الأهلي ضد النصر

الملعب: الجوهرة المشعة بجدة

التوقيت: تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الجمعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

القنوات الرياضية السعودية