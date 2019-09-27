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معه العديد من المزايا الجديدة

«جوجل» تُطلق أندرويد 10 للهواتف منخفضة المواصفات

«جوجل» تُطلق أندرويد 10 للهواتف منخفضة المواصفات
weam.co/614992
متابعات- الوئام:

أعلنت شركة “غوغل” إطلاق نظام (أندرويد 10 غو) Android 10 Go edition للهواتف الذكية منخفضة المواصفات، ومعه العديد من المزايا الجديدة.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: “في العديد من الأماكن في العالم؛ غالبًا ما تكون الهواتف الذكية ذات المستوى المنخفض هي الطريقة الأولى والوحيدة للوصول إلى الإنترنت”.

أضافت: “ولأننا طوّرنا أندرويد ليكون للجميع؛ فإننا سعينا إلى أن يكون جعْل هذه الأجهزة ذات أسعار معقولة وجودة عالية، أولوية قصوى؛ ولهذا السبب أطلقنا نظام أندرويد (إصدار غو) في عام 2018، وهو نظام مصمم خصيصًا للهواتف الذكية بذاكرة (رام) تبلغ سعتها 1.5 جيغابايت أو أقل”.

وأشارت إلى أنه مع نظام أندرويد 10 (إصدار جو)؛ أصبح النظام سريعًا أكثر وآمنًا؛ بما في ذلك مساعدة المستخدمين على التبديل بين التطبيقات على نحو أسرع، ودون استهلاك الكثير من الطاقة. كما حسّنت الشركة السرعة والموثوقية؛ إذ أصبحت التطبيقات تشتغل أسرع بنسبة 10% مقارنة بنظام أندرويد 9 (إصدار غو)”.

ولزيادة الخصوصية، قالت الشركة: “إن أندرويد 10 (إصدار غو)، يتضمن طريقة جديدة للتشفير، بنتها “غوغل” خصيصًا للهواتف منخفضة المواصفات، وأطلقت عليها اسم (أديناتوم) Adiantum.

وأوضحت أن هذه التقنية بُنيت للعمل بكفاءة دون الحاجة لعتاد خاص؛ مما يعني أن جميع هواتف (إصدار غو) ستحصل على مستوى الأمان ذاته دون التفريط في الأداء.

ودعت إلى “ترقب إطلاق هواتف جديدة بنظام أندرويد 10 (إصدار غو) في وقت لاحق من فصل الخريف الحالي”.

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