الرياض- الوئام:

تتطلع الفرق العربية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لحجز مكانها في مرحلة المجموعات في

المسابقة القارية، عندما تخوض مباريات إياب دور الـ 32 للبطولة، التي ستنطلق اليوم الجمعة حتى يوم الأحد المقبل.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويتأهل 16 فريقا إلى دور المجموعات بالمسابقة، حيث يتم تقسيم الفرق الصاعدة على أربع مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، بينما تنتقل الفرق الخاسرة إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لملاقاة الفرق الفائزة

من دور الـ32 بها في الدور المؤهل لمرحلة المجموعات.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وبينما وضع أكثر من فريق عربي قدما في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال،بعد تحقيق نتائج إيجابية في جولة الذهاب، فإن بعضا من الأندية الأخرى تخشى الخروج المبكر من المسابقة، في ظل إخفاقها في تحقيق الفوز ذهابا.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويواجه النجم الساحلي التونسي، بطل المسابقة عام 2007، شبح الخروج المبكر من البطولة، حينما يستضيف أشانتي كوتوكو الغاني، الفائز باللقب عامي 1970 و1983.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وتلقى الفريق الملقب بجوهرة الساحل خسارة موجعة صفر / 2 في لقاء الذهاب الذي جرى بمدينة كوماسي الغانية، ليتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة من أجل الاستمرار في المسابقة.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويعاني النجم الساحلي من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة، مما دفع إدارة النادي لفسخ التعاقد مع المدرب المخضرم فوزي البنزرتي أمس الأربعاء، بعد ساعات من خروج الفريق المبكر من دور الـ32 لبطولة الأندية العربية (كأس محمد السادس)، التي توج بها في الموسم الماضي، عقب خسارته في مباراتي الذهاب والعودة أمام شباب الأردن.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

في المقابل، يخوض الترجي، الممثل الثاني للكرة التونسية في البطولة،مواجهة أسهل نسبيا عندما يلاقي ضيفه إليكت سبورت التشادي، بعدما اقتنص أبناء باب سويقة تعادلا إيجابيا 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة

التشادية إنجامينا.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأصبح يكفي الترجي، الفائز باللقب أربع مرات، التعادل السلبي مع نظيره التشادي للتأهل إلى دور المجموعات في البطولة التي فاز بها في النسختين الأخيرتين، وهو أمر ليس بالصعب على الفريق الملقب بشيخ الأندية

التونسية.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويلعب الهلال السوداني لقاء محفوفا بالمخاطر أمام ضيفه إنييمبا النيجيري، الذي فاز بالبطولة عامي 2003 و2004، بعدما خيم التعادل السلبي على لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين بمدينة (آبا) معقل الفريق

النيجيري.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويسعى الهلال، الذي صعد لنهائي المسابقة عامي 1987 و1992، للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور المقبل، بينما يرغب إنييمبا في التعادل الإيجابي لمواصلة مشواره في البطولة.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويطمح ممثلا الكرة الجزائرية شبيبة القبائل واتحاد الجزائر للاستفادة من فوزهما في مرحلة الذهاب على ملعبيهما، وذلك حينما يخرجان لملاقاة حوريا كوناكري الغيني وجورماهيا الكيني على الترتيب.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وحقق شبيبة القبائل، الذي فاز بكأس البطولة عامي 1981 و1990، فوزا ثمينا 2 / صفر على حوريا، بينما تغلب اتحاد العاصمة 4 / 1 على جورماهيا، ليقتربا كثيرا من الصعود لدور المجموعات.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويبدو الأهلي المصري في طريقه للتأهل للدور القادم على حساب ضيفه كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بعدما حقق الفريق الملقب بنادي القرن في أفريقيا فوزا مهما 2 / صفر خارج ملعبه في مباراة الذهاب.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وأصبح يكفي الفريق الأحمر، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ عام 2013، الخسارة بفارق هدف وحيد أمام منافسه للصعود إلى مرحلة المجموعات في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد ثمانية ألقاب.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وشهدت نتائج الأهلي تحسنا نسبيا منذ تولي السويسري رينيه فايلر تدريب الفريق خلفا للمدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي، حيث اكتسب قوة دفعة هائلة عقب تتويجه بلقب كأس السوبر المصري بفوزه 3 / 2 على غريمه

التقليدي الزمالك يوم الجمعة الماضي.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري، الذي توج به في المواسم الأربعة الأخيرة، بالفوز 1 / صفرعلى مضيفه سموحة السكندري يوم الاثنين الماضي.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

في المقابل، يلعب الزمالك، الممثل الآخر للأندية المصرية في البطولة، لقاء ليس بالسهل أمام ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، حيث أصبح مطالبا بالفوز بهدف نظيف على الأقل لتعويض خسارته 1 / 2 في لقاء الذهاب الذي

جرى بالعاصمة السنغالية داكار.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويأمل الزمالك، الفائز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي، في مصالحة جماهيره، التي تعرضت لخيبة أمل كبيرة عقب خسارة السوبر المحلي، وستكون الفرصة مواتية أمامه لاستعادة الكثير من الثقة حال تخطية عقبة منافسه السنغالي، الذي يطمع في تحقيق المفاجأة.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وسيكون ممثلا الكرة المغربية الرجاء والوداد البيضاوي على موعد مع التأهل للدور التالي، حينما يخوضان مواجهتين عربيتين خالصتين أمام ضيفيهما النصر الليبي ونواذيبو الموريتاني على الترتيب، وذلك عقب فوزهما

خارج ملعبيهما في مرحلة الذهاب.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وفاز الرجاء، بطل المسابقة أعوام 1989 و1997 و1999، خارج ملعبه 3 / 1 على النصر، بينما تغلب الوداد، الذي توج باللقب عامي 1992 و2017، بثنائية نظيفة على مضيفه نواذيبو.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

كما تواجه العديد من فرق الصفوة بالقارة السمراء مجموعة من المواجهات المهمة، حيث يلتقي تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، مع ضيفه فوسا جينيور بطل مدغشقر.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويهدف مازيمبي، الذي لم يتوج باللقب منذ أربعة أعوام، لاجتياز عقبة منافسه الملجاشي، بعدما فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الذهاب الذي أقيم بمدغشقر الأسبوع الماضي.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

وينطبق الأمر نفسه على فريق فيتا كلوب، الممثل الثاني للكونغو الديمقراطية في البطولة، الذي فاز بالبطولة عام 1973، حيث يستضيف فريق كارا التوجولي بعدما انتهى لقاء الذهاب بدون أهداف أيضا.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويلعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، الذي حمل كأس البطولة عام 2016،لقاء شرفيا مع ضيفه كوتي دي أور من سيشيل، بعدما حسم الفريق الجنوب أفريقي الأمور لصالحه بشكل شبه رسمي، عقب فوزه 5 / صفر خارج ملعبه ذهابا.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

كما يلتقي أيضا بيترو أتلتيكو الأنجولي مع مضيفه كمبالا سيتي في مواجهة حاسمة، بعدما انتهى لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة الأنجولية لواندا بالتعادل السلبي، بينما ستكون مهمة أول أغسطس، الممثل الآخر لأنجولا في البطولة، أسهل كثيرا، حينما يواجه ضيفه جرين إيجلز الزامبي، بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الأنجولي 2 / 1 في زامبيا.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف زيسكو يونايتد الزامبي فريق يانج أفريكانز التنزاني، الذي بات قريبا من الخروج من البطولة، عقب تعادله المخيب 1 / 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة التنزانية دار السلام.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

ويحل بلاتينيوم الزيمبابوي ضيفا على يونياو دو سونجو الموزمبيقي، علما بأن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين بالعاصمة الزيمبابوي هراري،انتهت بفوز بلاتينيوم 1 / صفر.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن قرعة مرحلة المجموعات بالبطولة سوف تجرى في 9 تشرين أول/أكتوبر المقبل، بينما تفتتح مباريات هذا الدور يوم 29 تشرين ثان/نوفمبر القادم.

مشاهدة مباراة صن داونز وكوتي دي أور بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة صن داونز وكوتي دي أور في دوري أبطال أفريقيا

البطولة: دوري ابطال افريقيا

المباراة: ماميلودي صن داونز جنوب أفريقيا ضد كوتي دي أور سيشيل

التوقيت: تمام الساعة السابعة والربع مساء اليوم الجمعة الموافق 27-9-2019.