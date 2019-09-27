نيمار وبرشلونة يلتقيان مرة أخرى لكن في المحاكم

برشلونة- الوئام:

قضى برشلونة أغلب فترات الصيف وهو يحاول إعادة نيمار بعد عامين من رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي لكن اليوم الجمعة سيواجه اللاعب البرازيلي فريقه السابق بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني

لكرة القدم في المحكمة.

ورفع نيمار (27 عاما) دعوى قضائية ضد برشلونة طالبه بالحصول على 26 مليون يورو (30.69 مليون دولار) هي قيمة “مكافأة الولاء”.

وعلى الجانب الآخر أقام برشلونة دعوى ضد المهاجم طالبه بالحصول على 8.5 مليون يورو كأضرار ورد “مكافأة الولاء” التي دفعها النادي في نوفمبر تشرين الثاني 2016.

وقال برشلونة إنه بانضمام نيمار إلى باريس سان جيرمان قبل مرور عام على العقد الجديد الذي كان من المفترض أن يستمر حتى 2021 فإن اللاعب البرازيلي انتهك بنود التعاقد.

ونيمار، الذي أحرز 105 أهداف في أربعة مواسم مع برشلونة وقاده للقب الدوري مرتين وكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات بالإضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، ليس غريبا على ساحات المحاكم.

ففي 2016 تم استدعاء نيمار إلى المحكمة العليا في تحقيقات بالاحتيال والفساد بشأن انتقاله إلى برشلونة من سانتوس.

ونفى اللاعب ارتكاب أي خطأ ورغم إسقاط التهم غير أن القضية اعيد فتحها مرة أخرى.

ووجهت اتهامات إلى نيمار باغتصاب امرأة في فندق في باريس لكنه قال إن الأمر كان بالتراضي وأسقط المدعي العام في البرازيل التهم بعد ذلك بشهرين بداعي عدم وجود أدلة.

وغاب نيمار عن أول خمس مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم إذ حاول إجبار النادي على الموافقة على رحيله إلى برشلونة.

وعاد نيمار للمشاركة مع بطل الدوري الفرنسي وأحرز هدف الفوز في الانتصار 1-صفر على ستراسبورج وأولمبيك ليون كما شارك في الخسارة 2-صفر أمام ستاد رانس يوم الأربعاء.