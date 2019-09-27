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إذا تراجع الاقتصاد العالمي

وكالة الطاقة الدولية قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط

وكالة الطاقة الدولية قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط
weam.co/615019
فيينا -الوئام:

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الجمعة إن الوكالة قد تخفض تقديراتها لنمو الطلب على النفط العالمي لعامي 2019 و2020 إذا زاد تراجع الاقتصاد العالمي.

وخفضت الوكالة التي مقرها باريس في أغسطس آب توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يوميا على الترتيب، في الوقت الذي تضغط فيه مخاوف التجارة على استهلاك الخام العالمي، مما يسفر عن نمو الطلب بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008.

وقال فاتح بيرول لرويترز على هامش منتدى في سول “سيعتمد الأمر على الاقتصاد العالمي، إذ وهن الاقتصاد العالمي، وهو ما توجد بالفعل بعض المؤشرات عليه ربما نخفض توقعات الطلب على النفط”.

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