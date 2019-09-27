باحثون: الحّر يزيد حالات الإصابة بالنوبات القلبية

متابعات- الوئام:

قال باحثون من ألمانيا إن التغير المناخي سيمثل تحديا للنظام الصحي في المستقبل. وأوضح أندرياس تسايهر، رئيس الجمعية الألمانية للقلب، أن التغيرات المناخية ستكون “بكل تأكيد” أحد أكبر التحديات للنظام الصحي خلال السنوات الـ 20 إلى 50 عاما القادمة.

وأشار الخبير الألماني في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن درجات الحرارة المرتفعة والقفزات الكبيرة في درجات الحرارة ترهق نظام القلب والدورة الدموية لدى الإنسان في وقت قصير، وتؤدي للإصابة بالنوبات

القلبية بشكل متزايد.

وقال تسايهر: “نرصد حدوثا متزايدا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية،وحالات طوارئ في المستشفى في الأيام شديدة الحر”.

وأشار تسايهر إلى أن كبار السن ومصابي السكر، بشكل خاص، هم الأكثر تضررا من ارتفاع درجات الحرارة.