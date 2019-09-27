هل جامعة الإمام محمد بن سعود مخترقة؟ مدير الجامعة يجيب

الرياض - الوئام

أثار ياسر العمرو، مقدم برنامج “بالمختصر” على قناة MBC، ما أثاره بعض الأشخاص بأن جامعة “الإمام” مخترقة من بعض التيارات الحركية المتطرفة، وذلك خلال استضافته مدير الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري.

وقال مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، إن “الجامعة ليست مخترقة من التيارات الحركية المتطرفة في الوقت الحالي”. مشيرًا إلى أن “إدارة الجامعة وقادة الكليات والمعاهد الشرعية وفريق العمل يدركون جيدًا هذه القضية”.

وأضاف العامري، خلال استضافته في برنامج “بالمختصر” المعروض على “MBC”، أن “الجامعة لن تتوانى إطلاقًا في التعامل مع أي فكر متطرف أو حزبي، وسيتم مسائلة من يروج له، ويحال إلى الجهات المختصة”.

يذكر أن “بالمختصر” هو برنامج حواري أسبوعي، يستضيف فيه ياسر العمرو شخصية عامة، ويحاورها حول ماتثيره من جدل وأسئلة في مجال تخصصها وتقاطعها مع الرأي العام، في قالب سريع ومختصر.