بعد الأمطار الغزيرة بشرورة.. أمير نجران يتابع تأثيرات إعصار هيكا على المنطقة

واس- الوئام

تابع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسة بالمنطقة، تأثيرات المنخفض الجوي، الناتج عن إعصار “هيكا”، على المنطقة.

واطمأن سموه عقب غزارة الأمطار والرياح النشطة التي شهدتها محافظة شرورة، ومراكز الربع الخالي، اليوم، على سلامة الجميع.

وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز الجهات المعنية أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمنطقة، على مواصلة تنفيذ خطة الطوارئ المعدة للحالة المناخية الاستثنائية الحالية، ومضاعفة الجهود في سبيل حماية الأرواح والممتلكات، مثمنًا تكامل كل هذه الجهات، وعملها بروح الفريق الواحد.