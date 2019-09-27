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في برقيتين

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة جاك شيراك

القيادة تعزي الرئيس الفرنسي في وفاة جاك شيراك
weam.co/615050
واس - الوئام:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق.

وقال الملك المفدى: ” تلقينا نبأ وفاة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

في السياق، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق.

وقال سمو ولي العهد: ” تلقيت نبأ وفاة فخامة السيد جاك شيراك رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة ، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

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