عيد ميلاد google.. معلومات قد لا تعرفها عن محرك البحث

متابعات- الوئام

يحتفل محرك البحث google بعيد ميلاده الـ21 بعدما وضع صورة جهاز كمبيوتر كلاسيكي على خلفية الصفحة الرئيسية لمحرك البحث google مكتوب داخلها 27-9-1998 الذي يواكب تاريخ تأسيس الشركة، وفي السطور التالية ترصد “الوئام”، كيفية انطلاق جوجل وبدايته وفقًا لما نشرته صحيفة الإندبندنت.

تأسيس محرك البحث google

تأسس محرك البحث google في سبتمبر عام 1998 من جانب اثنين من طلاب الدكتوراه بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا وهما لاري بيج وسيرجي برين.

تسمية google

ترجع تسمية google، بعد تطوير خوارزمية بحث تُعرف باسم “Backrub” قبل عامين من تسميته google اختار المؤسسين هذا الاسم لمشروعهما الجديد لأنه استعاد كلمة googol، وهو مصطلح رياضي يفيد المعنى اللامحدود للبيانات على المحرك.

الهدف من نشأة google

جاء الهدف من نشأة google، لتنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع وأن تكون مفيدة، ورغم أن محرك البحث google واجه كيانات كبيرة مثل Yahoo و Ask Jeeves فى ذلك الوقت، إلا أنه استطاع أن ينمو ويصبح الموقع الأكثر شعبية في العالم، أقوى محرك بحث حيث يتم إجراء أكثر من 63000 عملية بحث كل ثانية.

عيد ميلاد google

ذكرت الصحيفة أن تاريخ عيد ميلاد google تغير على مر السنين دون توضيح كثير رغم غرابة الموقف، لكن الشركة قدمت أوراق التأسيس فعليًا في 4 سبتمبر 1998، على الرغم من أنها لم تستخدم هذا التاريخ مطلقًا في عيد ميلادها، فقد كان يوم 7 سبتمبر ولكنها منذ عام 2005، احتفلت بعيد ميلادها في 8 سبتمبر ثم 26 سبتمبر، ومؤخرا 27 سبتمبر.