الرياض- الوئام:

يسير ليفربول المتصدر ووصيفه مانشستر سيتي حامل اللقب على كوكب آخر في الدوري الإنكليزي لكرة القدم لهذا الموسم، فيما تحاول باقي الاندية الكبرى اللحاق بهما في المرحلة السابعة نهاية الاسبوع.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ضرب الفريقان بقوة الموسم الماضي، ففاز سيتي 32 مرة في 38 مباراة وتوّج بفارق نقطة يتيمة عن ليفربول الذي عوّض باحرازه لقب دوري ابطال اوروبا على حساب مواطنه توتنهام.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ابتعد ليفربول عن تشلسي الثالث بفارق 25 نقطة في النسخة الاخيرة، أي أكثر من ثمانية انتصارات، ويبدو ان الفريقين في طريقهما لتكرار سيناريو الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

أحرز ليفربول ستة انتصارات كاملة، فتربّع على الصدارة بفارق خمس نقاط عن سيتي الذي فاجأه نوريتش سيتي في المرحلة قبل الماضية، فانتفض لنفسه وسحق واتفورد 8-صفر في نتيجة قياسية خلال مشواره في الدوري.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبرغم خوضهما مباراتين خارج أرضهما، يتوقع أن يحرز العملاقان الجديدان فوزين، إذ يحل ليفربول السبت في افتتاح المرحلة ضيفا على شيفيلد يونايتد العاشر، فيما يزور سيتي في ختام مباريات السبت ايفرتون الخاسر 3 مرات في آخر أربع مباريات.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبعيدا عن ثنائي الصدارة، تقف أندية ليستر سيتي وأرسنال ووست هام مع 11 نقطة، فيما استهل الكبار الثلاثة توتنهام وتشلسي المتجدد ومانشستر يونايتد موسمهم بهفوات متنوعة.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأظهر سيتي مقدرات هجومية نادرة الاسبوع الماضي، عندما دك شباك واتفورد بثمانية، لدرجة أن حارس الخاسر بن فوستر قال ان تشكيلة المدرب الاسباني بيب غوارديولا كانت قادرة على تسجيل المزيد والمزيد من الاهداف.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن “سيتيزنس” يخوض مواجهة ايفرتون ضد فريق جريح على ملعبه “غوديسون بارك”، وبحال سقوطه أمام “توفيز” قد يتخلف بثماني نقاط عن ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

في المقابل، ستكون الفرصة سانحة لليفربول في احراز فوزه السادس عشر تواليا في الدوري (مع اضافة آخر مباريات الموسم الماضي)، علما بان تشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب لم تخسر أمام فريق خارج “الستة الكبار” التقليديين منذ كانون الثاني/يناير 2018.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن مدرب شيفيلد يونايتد كريس وايلدر طالب لاعبيه بعدم الرضوخ لنجومية أبطال اوروبا الذين يقودهم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والمهاجمان المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه الذين حلوا بين الخمسة الاوائل في جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل الاتحاد الدولي والتي نالها الاثنين الارجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال وايلدر “لا أريد من اللاعبين أن يتحدثوا الى لاعبيهم وان يقولوا لهم +هل يمكنني تبديل القميص أو الحصول على توقيع؟+ ولن يقوموا بذلك”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع “لا اريد ان يأتي ليفربول في نزهة هنا ويقول +حسنا انها أسهل ثلاث نقاط حصلنا عليها طوال الموسم+. إذا أرادوا الفوز فسيكون ذلك على جثثنا”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وبعد خروجه الموجع منتصف الاسبوع من الدور الثالث لكأس الرابطة أمام كولشيستر من الدرجة الرابعة بركلات الترجيح، يستقبل توتنهام السابع في لندن ساوثمبتون الثالث عشر.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

واكتفى فريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بتحقيق فوزين فقط في ثماني مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، واربع من أصل 17 مع احتساب مباريات الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومع زيارة مرتقبة لبايرن ميونيخ الالماني الثلاثاء المقبل في دوري الابطال، قد يزداد هذا الاحصاء سوءا لفريق شمال العاصمة، إلا إذا نجح هداف مونديال 2018 هاري كاين ورفاقه في تضميد جراحهم باكرا.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن بوكيتينو الهادئ رأى ان هناك خيطا رفيعا بين الفشل والنجاح، مشيرا الى الهدف الملغى ضد ليستر سيتي والذي حرم فريقه التقدم 2-صفر قبل أن يخسر 1-2.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

قال بوكيتينو “أصبح أكثر استرخاء في مواقف صعبة مماثلة، لأنها في النهاية نتيجة مباراة واحدة”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع “بدلا من الخسارة أمام ليستر والتي كنا نستحق فيها الفوز، كنا سننال ثلاث نقاط ونحتل المركز الثالث والجميع سيقول اننا نخوض موسما رائعا”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لكن جاره تشلسي، كان اداؤه مختلفا في كأس الرابطة فتفنن في سحق غريمسبي 7-1، ليحقق مدربه ونجمه السابق فرانك لامبارد فوزه الأول على ملعب “ستامفورد بريدج” في غرب عاصمة الضباب.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وخلافا لتوتنهام، يعيش تشلسي، حامل لقب الدوري الاوروبي، بداية حقبة جديدة، بعد رحيل مدربه الايطالي ماوريتسيو ساري اثر موسم واحد بالاضافة الى نجمه البلجيكي ادين هازار الى ريال مدريد الاسباني في صفقة كبيرة.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقدم الفريق المحظورة عليه التعاقدات هذا الموسم مستوى واعدا ضد ليفربول الاسبوع الماضي (1-2)، لكن عليه تحسين دفاعه الذي اهتزت شباكه في المباريات التسع تحت اشراف لامبارد واصبح صاحب ثالث اسوأ دفاع بعد واتفورد ونوريتش.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولا شك بان عودة لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي نغولو كانتي من الاصابة ستريح الفريق الازرق في هذا الاطار.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ويستقبل تشلسي السبت برايتون الذي لم يفز منذ المرحلة الاولى، محاولا العودة الى رباعي المقدمة اذ فاز وتعادل وخسر مرتين في ست مباريات، علما بانه يخوض مباريات مقبلة سهلة ستجمعه مع ساوثمبتون، نيوكاسل، بيرنلي، واتفورد وكريستال بالاس.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وفي ظل نتائجه المتعثرة وآخرها تفادي الخروج من كأس الرابطة أمام روتشدايل المتواضع بركلات الترجيح، يعوّل مانشستر يونايتد على يافعه مايسون غرينوود عندما يستقبل ارسنال الاثنين في ختام المرحلة.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولم يجد رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير طريق الشباك أكثر من مرة في مباراة واحدة، منذ المرحلة الاولى هذا الموسم أمام تشلسي (4-صفر)، وفي المرحلة السابقة مني “الشياطين الحمر” بخسارة موجعة أمام وست هام صفر-2.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وما يعقد مشكلات يونايتد تعرض هجومه لاصابات متنوعة أبعدت ماركوس راشفورد والفرنسي انتوني مارسيال، لكن خصمه ارسنال ليس أفضل حالا انما من الناحية الدفاعية اذ اهتزت شباكه عشر مرات في ست مباريات.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقد يضطر سولسكاير إلى منح غرينوود (17 عاما) مشاركة أساسية ثانية في الدوري “يملك قدمين رائعتين وسدد ركلة الترجيح بيمناه، لذا سيكون كابوسا للمدافعين عندما يواجهونه في منطقة الجزاء”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأردف قائلا “يمكنه الذهاب بالاتجاهين، وهذا رائع بالنسبة لي، كما ترون يملك النوعية وسيحصل على حصته من المشاركة في المباريات”.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

البطولة : الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة : ليفربول ضد شيفيلد يونايتد

الملعب: على ملعب برامال لين

التوقيت: تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة:

قنوات بى ان سبورت الرياضية