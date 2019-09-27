هيئة الصحفيين السعوديين بمكة تحتفل باليوم الوطني

مكة المكرمة- الوئام- حجب العصيمي :

احتفل منسوبو فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة باليوم الوطني الـ89 “همة حتى القمة” وذلك في مقر الغرفة التجارية في مكة المكرمة بحضور عدد من الإعلاميين والضيوف والرعاة المشاركين.

انطلق الحفل بعزف السلام الملكي تلاها بعد ذلك آيات من الذكر الحكيم، وفيلم وثائقي بعنوان “قصة الملك عبدالعزيز”، وبعد ذلك قدّم الشاعر الدكتور خضر اللحياني قصيدة شعرية عن اليوم الوطني لاقت تفاعل واستحسان الحضور.

أوضح منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي خلال الكلمة التي قدمها أثناء الحفل بأن هذا الاحتفال جاء ليكرس أهمية اليوم الوطني ودور الصحفيين في المشاركة لإبراز جهود المملكة في هذا اليوم المبارك الذي تم فيه توحيد هذه الديار بقيادة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود طيب الله ثراه وجهود أبنائه الذين ساروا على خطاه لينعم الجميع بخيرات هذه البلاد المعطاءة.

وأكد أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله واضحة وذات خُطى سديدة في خدمة الإسلام والمسلمين والاعتناء بأمور المواطن والمقيم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لينعم الجميع بخيرات وأمن هذه البلاد.

وقال إن الحراك البناء الذي تشهده بلادنا الغالية يؤكد سلامة نهج قادة وطننا الشامخ في إدارة شؤون العباد والبلاد، وصدقت مقولة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بأنه إذا اجتمعت الإدارة والإرادة تحققت الصدارة، ونحن بتوفيق الله نعتلي ونتصدر هذه الصدارة فهنيئا لنا أن نحظى بهذه القيادة الرشيدة وهنيئا لولاة أمرنا هذا الشعب الوفي والأبي.

و قدّم منسق هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة شكره وامتنانه لغرفة مكة على استضافتها لهذا الحفل، ولرئيس مجلس شركة رابطة مكة للنقل الدكتور أحمد الغامدي وذلك نظير رعايته ودعمه لهذا الاحتفال الذي شارك فيه منسوبي مهنة الصحافة في مكة المكرمة.

وفي نهاية الحفل شارك الجميع في العرضة السعودية التي كان لها الحضور البارز أثناء الاحتفال والتي تعد هي الطابع المهم والحاضر في جميع الاحتفالات السعودية.