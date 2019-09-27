الأرصاد: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 29/ 1/ 1441 الموافق 28/ 9/ 2019، قائلة إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، الشرقية، الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية والغربية، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.