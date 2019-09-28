لندن- الوئام:

بعد الفوز الكبير الذى حققه مانشستر سيتى فى الدوري الإنجليزي بثمانية أهدافٍ على منافسه واتفورد، والفوز فى كأس الرابطة بثلاثية على بريستون، يواجه السيتي نظيره إيفرتون فى الجولة السابعة من منافسات البريميرليج.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام المباراة بين مانشستر سيتي وإيفرتون اليوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019 ميلاديًا الموافق 27 محرم 1441 هجريًا على ملعب جوديسون بارك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيغيب عن قائمة السيتيزن في اللقاء ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الثلاثي ليروي ساني، جون ستونز، إيميريك لابورتي، بسبب الإصابة، ولن يغيب عن الفريق أي لاعب آخر.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيبدأ بيب جوارديولا بطريقته المعتادة، وسيبدأ في مركز قلب الدفاع فرناندينيو بجانب نيكولاس أوتامندي، وسيتواجد في الوسط ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين .

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

لن يغيب عن الفريق في المباراة القادمة ضد السيتي بالدوري الإنجليزي أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كتيبة التوفيز كاملة ومستعدة لخوض اللقاء.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

سيبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقته المعتادة، وسيبدأ بياري مينا ومايكل كين في مركز قلب الدفاع، وسيتواجد في الوسط فابيان ديلف ومورجان شنايدرلين، وفى الأمام مويس كين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الانجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: إيفرتون – مانشستر سيتي

الملعب: جوديسون بارك

الموعد: السبت 28 سبتمبر 2019، 27 محرم 1441،18:30 مصر، 19:30 السعودية

القناة الناقلة:

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