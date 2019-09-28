لندن- الوئام:

وصف رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون منافسه توتنهام هوتسبير قبل مواجهتهما اليوم السبت الموافق 28-9-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بأنه مثل الملاكم الجريح الساعي للعودة بقوة.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وودع توتنهام كأس رابطة الأندية الإنجليزية من الدور الثالث أمام كولتشستر يونايتد المنتمي للدرجة الرابعة يوم الثلاثاء وقبل ذلك بأيام خسر 2-1 أمام مستضيفه ليستر سيتي ليحتل المركز السابع في الدوري بثماني نقاط.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال هازنهاتل الذي يحتل فريقه ساوثهامبتون المركز 13 “كما هي العادة عندما يسقط الملاكم فهو يعود أكثر خطورة لذا يجب الحذر”.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع: “لا نركز كثيرا على توتنهام. أعتقد أنه من المهم التركيز على إمكانياتنا.. هذا يعد تحديا كبيرا لكننا نحب مثل هذه التحديات”.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف: “مبارياتنا الأخيرة خارج ملعبنا كانت جيدة للغاية وأفضل من تلك على أرضنا لذا لسنا خائفين من هذه المواجهة”.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وما زال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام الذي رحل عن ساوثهامبتون في 2014 ليتولى مسؤولية النادي اللندني، يبحث عن لقبه الأول مع السبيرز رغم قيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وقال المدرب الأرجنتيني إنه عازم على قلب حظوظ الفريق رغم البداية المتعثرة هذا الموسم.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وأضاف “كرة القدم بالنسبة لي تتعلق بالمجد، بالتأكيد أنا أعاني. هذا هو موسمي السادس هنا وأنا في بيئة مذهلة.. بالتأكيد يمكن أن تغضب وتشعر بالإحباط في بعض الأحيان”.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

وتابع: “التحدي هو العودة.. سنقاتل لكي نجعل ذلك ممكنا ونغير تاريخ هذا النادي”.

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

البطولة: الدوري الانجليزي لكرة القدم

المباراة: توتنهام ضد ساوثهامبتون

الملعب: استاد توتنهام هوتسبر

التوقيت: اليوم السبت الموافق 28-9-2019 في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3