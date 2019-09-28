مدريد- الوئام:

يلاقي نادي أتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت الموافق 28-9-2019 نظيره نادي ريال مدريد في مبارة الديربي في موسم الدوري الاسباني (الأسبوع 7).

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

اللقاء المثير سيكون على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو وسط جماهير وعشاق مباريات الدوري الاسباني (الأسبوع 7).

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

وتعتبر هذه المباراة هي اولى مباريات فريق نادي اتلتيكو مدريد ضمن مباريات الدوري الاسباني (الأسبوع 7) للموسم الجديد.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الاسباني (الأسبوع 7) للموسم 2019-20.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

المباراة بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 28-09-2019 بتوقيت مكة المكرمة، فيما تنقل مباشرة عبر قنوات بي ان سبورت 3وسيكون البث حصريا لدى مجموعة بي ان سبورت 3.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

الكثير من جمهور وعشاق كرة القدم في انتظار مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مساء اليوم السبت، حيث ان المباراة ستكون مجنونة بين الفريقين وكل منهما يريد تخطي هذه المباراة للترشح بالانتقال الى مباريات كاس العالم 2022 .

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

اذن نحن بانتظار مباراة مشتعلة بين الفريقين ولا احد يستطيع التكهن بنتيجة المباراة.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

يدخل ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة المباراة بهدف مواصلة النتائج الجيدة في الليجا بعد الفوز في 3 مباريات على التوالي آخرها يوم أمس الأربعاء على حساب أوساسونا.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد المتوقعة في مباراة الديربي

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفاخال، راموس، فاران، مارسيلو (ناتشو).

خط الوسط: كروس، كاسيميرو وخاميس.

خط الهجوم: بيل، بنزيما وهازارد.

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد على ارضية ملعب واندا ميتروبوليتانو ،في مباراة الاسبوع الاول من مواجهات الدوري الاسباني (الأسبوع 7).

وذلك في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة 09:00 مساء بتوقيت القاهرة وسيكون بث المباراة على قنوات بي ان سبورت 3.

البطاقة التعريفية للمباراة:

المباراة: أتلتيكو مدريد — : — ريال مدريد الأسبوع: 7

الملعب: ملعب واندا ميتروبوليتانو

الحكم: خوسي لويس غونزاليس غونزاليس

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3

Cosmote Sport 2 HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD