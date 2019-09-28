التعليقات: 0

الريال وأتليتكو في ديربي العاصمة الاسبانية

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر
weam.co/615090
الرياض- الوئام:

تقام اليوم السبت الموافق 28-9-2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية حيث يلتقي ليفربول وشيفليد يونايتد و مانشستر سيتي وإيفرتون و توتنهام وساوثهامبتون في أقوى مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

فيما يواجه ريال مدريد نظيره اتليتكو مدريد في مواجهة مثيرة بالدوري الاسباني.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 28-9-2019:

 الدوري الإنجليزي الممتاز:

14:30     شيفيلد يونايتد  ضد   ليفربول

17:00      أستون فيلا    ضد   بيرنلي       

17:00      تشيلسي      ضد   برايتون      

17:00      توتنهام هوتسبير     ضد   ساوثهامتون        

17:00      كريستال بالاس      ضد   نوريتش سيتي       

17:00      وولفرهامبتون  ضد   واتفورد

17:00      بورنموث     ضد   وست هام يونايتد    

19:30      إيفرتون ضد   مانشستر سيتي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00      أتلتيك بيلباو   ضد   فالنسيا

17:00      خيتافي ضد   برشلونة      

 19:30      غرناطة       ضد   ليجانيس     

 22:00      أتلتيكو مدريد  ضد   ريال مدريد    

الدوري الإيطالي الدرجة A

16:00      يوفنتوس      ضد   سبال       

19:00      سامبدوريا     ضد   انتر ميلان         

21:45      ساسولو       ضد   أتلانتا       

الدوري الألماني الدرجة الأولى

 16:30     ماينز 05     ضد   فولفسبورج          

16:30      أوجسبورج     ضد   باير ليفركوزن       

16:30      هوفنهايم      ضد   بوروسيا مونشنغلادباخ      

16:30      بادربورن      ضد   بايرن ميونيخ       

16:30      لايبزيج  ضد   شالكه 04         

19:30      بوروسيا دورتموند     ضد   فيردر بريمن

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615069

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615073

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615076

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/615079

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي
مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>