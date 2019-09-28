أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر

تقام اليوم السبت الموافق 28-9-2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية حيث يلتقي ليفربول وشيفليد يونايتد و مانشستر سيتي وإيفرتون و توتنهام وساوثهامبتون في أقوى مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.
فيما يواجه ريال مدريد نظيره اتليتكو مدريد في مواجهة مثيرة بالدوري الاسباني.
وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 28-9-2019:
الدوري الإنجليزي الممتاز:
14:30 شيفيلد يونايتد ضد ليفربول
17:00 أستون فيلا ضد بيرنلي
17:00 تشيلسي ضد برايتون
17:00 توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامتون
17:00 كريستال بالاس ضد نوريتش سيتي
17:00 وولفرهامبتون ضد واتفورد
17:00 بورنموث ضد وست هام يونايتد
19:30 إيفرتون ضد مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا
17:00 خيتافي ضد برشلونة
19:30 غرناطة ضد ليجانيس
22:00 أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
16:00 يوفنتوس ضد سبال
19:00 سامبدوريا ضد انتر ميلان
21:45 ساسولو ضد أتلانتا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
16:30 ماينز 05 ضد فولفسبورج
16:30 أوجسبورج ضد باير ليفركوزن
16:30 هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنغلادباخ
16:30 بادربورن ضد بايرن ميونيخ
16:30 لايبزيج ضد شالكه 04
19:30 بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:
مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615069
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615073
مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي
https://www.alweeam.com.sa/615076
مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني
https://www.alweeam.com.sa/615079