أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر

الرياض- الوئام:

تقام اليوم السبت الموافق 28-9-2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية حيث يلتقي ليفربول وشيفليد يونايتد و مانشستر سيتي وإيفرتون و توتنهام وساوثهامبتون في أقوى مباريات الدوري الانجليزي لكرة القدم.

فيما يواجه ريال مدريد نظيره اتليتكو مدريد في مواجهة مثيرة بالدوري الاسباني.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 28-9-2019:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

14:30 شيفيلد يونايتد ضد ليفربول

17:00 أستون فيلا ضد بيرنلي

17:00 تشيلسي ضد برايتون

17:00 توتنهام هوتسبير ضد ساوثهامتون

17:00 كريستال بالاس ضد نوريتش سيتي

17:00 وولفرهامبتون ضد واتفورد

17:00 بورنموث ضد وست هام يونايتد

19:30 إيفرتون ضد مانشستر سيتي

الدوري الإسباني الدرجة الأولى

14:00 أتلتيك بيلباو ضد فالنسيا

17:00 خيتافي ضد برشلونة

19:30 غرناطة ضد ليجانيس

22:00 أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

الدوري الإيطالي الدرجة A

16:00 يوفنتوس ضد سبال

19:00 سامبدوريا ضد انتر ميلان

21:45 ساسولو ضد أتلانتا

الدوري الألماني الدرجة الأولى

16:30 ماينز 05 ضد فولفسبورج

16:30 أوجسبورج ضد باير ليفركوزن

16:30 هوفنهايم ضد بوروسيا مونشنغلادباخ

16:30 بادربورن ضد بايرن ميونيخ

16:30 لايبزيج ضد شالكه 04

19:30 بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615069

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615073

مشاهدة مباراة توتنهام وساوثهامبتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/615076

مشاهدة مباراة اتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/615079