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شاهد.. بلاغ يقود لمداهمة شقة سكنية وإنقاذ عامل محتجز في الرياض

شاهد.. بلاغ يقود لمداهمة شقة سكنية وإنقاذ عامل محتجز في الرياض
weam.co/615097
تفاعل مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بلاغٍ يفيد بوجود عاملٍ في حالة صحية سيئة محتجز داخل إحدى الشقق.
وتجاوب المكتب على الفور وقام بالبحث في قواعد بيانات الوزاره عن موقع المنشأة، وتم التنسيق مع شرطة منطقة الرياض، وبالانتقال للموقع عثر على العامل داخل الشقة، واتضح أنه في حالة صحية سيئة وحرجة حيث تم نقله على الفور لأحد مستشفيات الرياض  لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الصحيه اللازمة له.
أكد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لقطاع العمل أحمد المطوع اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المنشأة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على مباشرة البلاغات الوارده من مركز الاتصال 19911 أو من خلال تطبيق “معاً للرصد”.

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