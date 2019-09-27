“سامسونج” تطلق هاتفها.. وتحذر: استخدموه “برفق”

الوئام - متابعات

أطلقت “سامسونج”، الجمعة، هاتفها القابل للطي “جالاكسي فولد” في الولايات المتحدة، بعد التأخيرات الناجمة عن أعطال الشاشة التي تسببت في هز صورة الشركة العملاقة أمام عملائها.

ويتضمن دليلا مفصلا عن “تعليمات الرعاية” نصيحة للمستهلكين بـ”التعامل برفق وعدم استخدام الضغط المفرط وعدم تعريض الهاتف للسوائل أو الجزيئات الصغيرة”.

ويشتمل “غالاكسي فولد” على شاشة AMOLED مقاس 7.3 بوصة، مصممة بمواد بوليمر ذات طبقات من أجل المرونة، وهي أكبر شاشة هاتف ذكي لفئة “غلاكسي” حتى الآن.

والهاتف مزود بست كاميرات احترافية، ويمكن استخدام شاشة عرض “إنفينيتي فليكس” لمشاهدة مقاطع فيديو بحجم كبير.

كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 غيغابايت، وهي مناسبة للألعاب على الإنترنت.

وكان الجهاز المرتقب، الذي يبلغ سعره ألفي دولار، مقرر طرحه في الولايات المتحدة في أبريل الماضي، لكنه عانى عيوب لا تعد ولا تحصى.

ففي اختبار أولي، شهد “غلاكسي فولد” العديد من المشكلات المتعلقة بآلية العرض والمفصلة التي ألحقت أضرارا بالشاشة، وهي مشاكل لم تظهر إلا بعد أن أرسلت الشركة الأجهزة إلى العديد من الصحفيين التقنيين.