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الديمقراطيون يتعهدون بسرعة التحرك في إجراءات عزل ترامب

الديمقراطيون يتعهدون بسرعة التحرك في إجراءات عزل ترامب
weam.co/615109

تعهد الديمقراطيون، اليوم، بالتحرك بسرعة في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، قائلين إن الأدلة واضحة على إساءة استخدام السلطة من خلال مكالمته الهاتفية مع أوكرانيا ومحاولات التستر على مخالفات.
وأظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات أن ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن “تصرفات الرئيس واضحة بشكل مقنع وهذا لا يمنحنا أي خيار سوى المضي قدماً”.
وتابعت أن “هذا الأمر يتعلق بالأمن القومي لبلدنا، إن رئيس الولايات المتحدة حنث بالقسم ما من شأنه أن يعرض أمننا القومي للخطر، كما يعرض سلامة انتخاباتنا للخطر”.
وأعلنت أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي اتهم الأسبوع الحالي ترامب بالتصرف مثل “رئيس عصابة”، سيتولى قيادة التحقيقات.

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