“حنشلة البدو”.. إعلان توعوي للبنوك السعودية

أثار إعلان لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، بشأن السرقة الإلكترونية، غضب الكثير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، واتهموه بالعنصرية والانحياز ضد فئة من المجتمع.

الفيديو يبدأ بتعديد خطوات السرقة الإلكترونية، ومخاطر الاختراقات وغيرها في صورة “نموذج تعليمي”، قبل أن يظهر شاب بلهجة بدوية ليتحدث عن خبرته في “الحنشلة” والسرقة على النظام القديم، ووصمه بالجهل.

مغردون طالبوا بمحاسبة اللجنة على “الفيديو المسيء”، فيما طالب آخرون بالاعتذار وحذفه.

قال نايف الشرفي: “إعلان عنصري من جهة حكومية يستلزم اتخاذ إجراء لمحاسبة أصحابه”.

وأضاف فهد: “استخدام شخصية (البدو) في التمرير على الناس شيء عنصري”، واتفق معه عبدالله، قائلا: “غيرو العنوان إلى كيف تحمي نفسك من البدو؟ عشان يكون مناسب للمحتوى المنشور وش هالتنميط؟.

“الفيديو سيء وعنصري”، هكذا علّق مغرد آخر يدعى أحمد مضيفا: “المتلقي أيا كان تلقائيا بيربط المحتوى بالبدو، صح ماني بدوي لكن البدو هم أصل العرب وأخلاقهم الحميدة ومكارمهم يتمنى أي قريب منهم أن تنتشر وتعم لدى الفئات والطبقات الأخرى من المجتمع أتمنى الاعتذار وحذف الفيديو وإيجاد طريقة أخرى للتحذير من السرقة الإلكترونية”.

وقال عبد العزيز العنزي: “فكرة الإعلان جميلة و مبسطة لكن الجانب السلبي رسم صورة ذهنية أن البدو حنشل هنا أضاعت كل إيجابية الإعلان”.

وكشف عبدالمجيد عن جانب آخر في الفيديو اعتبره سيئا، فقال: “غير إنه فيديو مسيء، الفيديو يعطي معلومات مهمة للي يبغى يحتال ومو عارف كيف، وصلوا الطريقة بابسط الطرق وأسهلها، فيديو تدريب للاحتيال وليس توعية للمستخدم كيف يتلافى الاحتيال ويكتشفه”.

وشدد عبدالله العنزي قائلا: “استخدام (لهجة وشخصية البدوي) بأنه شخص جاهل و تمريره على الناس في فديو توعوي آمر كارثي و عنصري لأبعد درجة”.

وقال أحمد التويجيري: “للأسف الشديد هذا التطور في البنوك يضع مشهد بهذه المهانة نعم نطالب بالاعتذار”.