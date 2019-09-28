التعليقات: 0

من بين الأكثر فسادا في العالم

فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. سيارات ابن الرئيس في المزاد

فيراري ولامبورغيني وبنتلي.. سيارات ابن الرئيس في المزاد
weam.co/615133
زيورخ- الوئام:

قالت دار المزادات بونامز بسويسرا يوم امس الجمعة إن مجموعة من السيارات الفاخرة صادرتها السلطات في مدينة جنيف من ابن رئيس غينيا الاستوائية قد تباع بما يصل إلى 18.5 مليون فرنك سويسري (18.67 مليون دولار) مطلع الأسبوع.

وقال مدعون سويسريون في فبراير شباط إنهم حفظوا تحقيقا مع تيودورو نجويما أوبيانج بشأن غسل أموال واختلاس مال عام بترتيب يقضي ببيع السيارات لتمويل برامج اجتماعية في المستعمرة الإسبانية السابقة.

وتضم مجموعة السيارات 26 سيارة من طرز فيراري ولامبورجيني وبنتلي ورولز رويس يملكها نائب الرئيس والوزير السابق للزراعة والمعروف باسم تيودورين وهي معروضة في ناد بقرية تشيزيريكس التي تبعد 30 كيلومترا عن جنيف استعدادا لبيعها يوم الأحد.

وتيودورين ابن للرئيس أوبيانج نجويما مباسوجو الذي يحكم غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا منذ أربعة عقود. وتصف منظمات حقوقية إدارته بأنها من بين الأكثر فسادا في العالم.

روابط ذات صلة

إسبانيا تدين الهجمات على معملي أرامكو

إسبانيا تدين الهجمات على معملي أرامكو
السياحة: تحالف من خمس جهات بسويسرا لتطوير الكادر البشري السعودي 

السياحة: تحالف من خمس جهات بسويسرا لتطوير الكادر البشري السعودي 
بدء الجلسة الثالثة من محاكمة عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد

بدء الجلسة الثالثة من محاكمة عمر البشير بتهم تتعلق بالفساد
عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>