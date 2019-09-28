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فضيحة مكالمة ترامب تطيح بمبعوث أوكرانيا

فضيحة مكالمة ترامب تطيح بمبعوث أوكرانيا
weam.co/615139
واشنطن- الوئام:

قدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هوّيته.

وقد أكّد المصدر حصول هذه الاستقالة التي كانت كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلّاب بجامعة أريزونا حيث يُدير فولكر أحد المعاهد.

وقد أمر الكونغرس بمثول فولكر الخميس المقبل لاستجوابه.وفولكر دبلوماسي مخضرم كان سفيراً للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ابان عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

وهو كان عُيِّنَ في عام 2012 مديرا تنفيذيا لمعهد ماكين بجامعة ولاية أريزونا.

وتعهّد الديموقراطيّون الجمعة التحرّك بسرعة في قضيّة عزل ترامب، معتبرين أنّ الأدلّة واضحة على إساءته استخدام السُلطة من خلال مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني ومحاولات التستّر على مخالفات.

وفي أولى الخطوات، طالب ديموقراطيّون يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب الجمعة وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو المقرّب من ترامب بتزويدهم وثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية “تسريع” التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ “رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس” النوّاب في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.

وأظهرت شكوى من مخبر في أجهزة الاستخبارات أنّ ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

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