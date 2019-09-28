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بعد قرار مجلس الوزراء

تفاصيل: 23 نشاطاً صناعياً قد يشملها الإعفاء من المقابل المالي

تفاصيل: 23 نشاطاً صناعياً قد يشملها الإعفاء من المقابل المالي
weam.co/615141
الرياض- الوئام:

ذكرت مصادر أن إجمالي عدد الأنشطة الصناعية الرئيسية التي من المتوقع أن يشملها الإعفاء من المقابل المالي هي 23 نشاطاً رئيسياً.

وأضحت المصادر  أن الأنشطة هي: صناعة المنتجات الغذائية، المشويات، المنسوجات، الملبوسات، المنتجات الجلدية، الخشب والفلين، الورق، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام بالإضافة إلى فحم الكوك، المواد الكيميائية.

وأضافت أن الأنشطة احتوت أيضاً على المنتجات الصيدلانية، المطاط واللدائن، المعادن اللافلزية، الفلزات القاعدية، المعادن المشكلة، الحواسيب والمنتجات الإلكترونية، المعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة، إضافة إلى المركبات ذات المحركات والمقطورات، معادن النقل، الأثاث، إصلاح وتركيب الآلات، والمعدات الصناعات التحويلية بحسب عكاظ.

يُذكر أن مجلس الوزراء قرر مؤخرا تحمل الدولة لمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

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