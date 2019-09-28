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في المحاكم الجزائية

مجلس القضاء: دوائر ثلاثية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري

مجلس القضاء: دوائر ثلاثية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري
weam.co/615144
الرياض- الوئام:

كشفت مصادر أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني وجه بتخصيص دوائر قضائية ثلاثية في المحاكم الجزائية للنظر في قضايا الفساد المالي والإداري.

وأوضحت المصادر أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وإدارة التفتيش القضائي سوف تتولى مراجعة ومتابعة عمل الدوائر والرفع للمجلس بذلك خلال سنة من مباشرتها، مشيرة إلى أنه سيعاد توزيع القضايا التي لم يغلق فيها باب المرافعة قبل تاريخ نفاذ القرار.

وأضافت أن الدوائر القضائية تختص بالنظر في دعاوى الفساد والقضايا المطالب فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة الرشوة ونظام وظائف مباشرة الأموال العامة والنظام الجزائي لجرائم التزوير، إضافة إلى نظام مكافحة غسيل الأموال وما يقترن بها من قضايا جنائية.

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