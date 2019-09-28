“البنوك السعودية” ترفض الاعتذار.. وتؤكد: فوجئنا بتفسيرات خاطئة لفيديو الحنشلة

متابعات - الوئام

بررت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية مقطع فيديو نشرته على حساباتها على المواقع التواصل، وتم تفسيره بطريقة غير دقيقة، مؤكدة أنه تم تداوله بعيدا عن مقاصده الحقيقية.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها “تابعت باهتمام ردود الأفعال على الفيديو التوعوي الخاص بعمليات الاحتيال الإلكتروني، والذي هدفت من ورائه، إلى تبصير أفراد المجتمع بأساليب

الاحتيال التي يلجأ إليها المحتالون لفرض الإيقاع بضحاياهم، وتم عرضه على قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة”.

وأضافت اللجنة: فوجئنا “بالتفسيرات غير الدقيقة لمضمون الفيديو والتي عبرت عنها ردود أفعال بعض المتابعين والمعلقين وعلى نحو بعيد كل البعد عن مقصد الرسالة التوعوية للفيديو، فإنها تؤكد على احترامها وتقديرها للجميع، وحرصها على خلو محتوى برامجها التوعوية من أي إساءة تمس أي طرف في المجتمع”.

واستطردت اللجنة في بيانها: “رغم تقديرنا لكافة التعليقات المتباينة حول الفيديو، بما في ذلك تلك التي أخرجت المحتوى عن سياقه الصحيح المنسجم مع الهدف التوعوي الخالص للفيديو، إلا ان اللجنة ارتأت حذف الفيديو تفاديا لأي التباس محتمل حوله، وبما يخالف الهدف المقصود من ورائه.. لذا اقتضى التنويه”.