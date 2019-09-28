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سلبوا ما بحوزته من إيرادات

القبض على جناة تعرضوا لوافد يعمل بمحطة وقود في الرياض

القبض على جناة تعرضوا لوافد يعمل بمحطة وقود في الرياض
weam.co/615167
واس - الوئام:

‏صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله تعرض وافد يعمل بمحطةٍ للوقود للإركاب بالقوة من قبل أشخاص ملثمين وسلب ما بحوزته من إيراداتٍ ومبالغ نقدية فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من كشف هوية الجناة والقبض عليهم.

وأوضح البيان أن الجناة هم 4 مواطنين ومقيمان من الجنسية الأفغانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكابهم لتلك الحادثة وثلاث حوادث أخرى مماثلة بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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