التعليقات: 0

إلى جانب حرم سفير الكويت لدى أمريكا

«ريما بنت بندر» ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن

«ريما بنت بندر» ضمن أقوى 150 امرأة في واشنطن
weam.co/615182
الرياض- الوئام:

اختارت مجلة أمريكية شهيرة امرأتان خليجيتان ضمن لائحة “أقوى 150 امرأة في واشنطن”، لتكونا العربيتين الوحيدتين اللتين تم اختيارهما في القائمة لعام 2019.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم السبت، أن المجلة اختارت حرم سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخة ريما الصباح إلى جانب السفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

وتضمنت قائمة مجلة الشؤون الدولية “انترناشونال أفيرز” لهذا العام عدداً من النساء الشهيرات مثل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ومستشارة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب ومستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي.

وأشارت المجلة إلى أن الخليجيتان من بين 150 من “النساء الأكثر نفوذاً في المنطقة في مجالات الحكم والأعمال التجارية والقانون والتعليم والإعلام والمنظمات غير الربحية والفنون”.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تلوح برد حال استمرار إيران في التصعيد

الولايات المتحدة تلوح برد حال استمرار إيران في التصعيد
ترامب: إجراءات عزلي «نكتة»

ترامب: إجراءات عزلي «نكتة»
تركيا تهدد الولايات المتحدة في سوريا بـ«الخطة البديلة»

تركيا تهدد الولايات المتحدة في سوريا بـ«الخطة البديلة»
نائب وزير الدفاع: نقدر موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإيراني.. ومستمرون في اتحادنا ضد قوى الشر

نائب وزير الدفاع: نقدر موقف الإدارة الأمريكية من العدوان الإيراني.. ومستمرون في اتحادنا ضد قوى الشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>