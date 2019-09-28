تسليم مستفيدي الضمان الاجتماعي وحدات سكنية في جعرانة مكة

مكة المكرمة- الوئام:

سلّمت جمعية البرّ الخيرية بجعرانه مكة المكرمة أمس مفاتيح الوحدات السكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن الشراكة المجتمعية مع وزارة الإسكان في مبادرة الإسكان التنموى .

وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية البر بجعرانه الاستاذ محمد جابر حكمي أن تسليم الوحدات يمثل الدفعة الأولى من خطة التسليم التي تغطي احتياج الأسر المستفيدة حيث بلغ عددها خمسة وحدات سكنية

وأفاد حكمي أن المبادرة تمثل إحدى ثمار التكامل بين القطاع الحكومي ممثلًا بوزارة الإسكان والقطاع الثالث ممثلا بالجمعيات الخيرية من خلال استفادة الأسر الأشد احتياجا وَفْق معايير واضحة .

وأبانت رئيسة القسم النسائي أ. وفاء الزويهري بجمعية البر في جعرانه انه يتم تسكين المستفيدين حسب آليةالبحث الاجتماعي وتوافقها مع شروط مبادرة الاسكان التنموي وترشيح الاسماء ورفعها لوزاره الاسكان لتأكيد استحقاقها.

ويتم تسكينهم في مواقع مميزة تتوفر فيها جميع الخدمات التي تجعل هذه الأسر تعيش حياة كريمة، بالإضافة إلى أن تملك الأسر للمساكن يساهم في تخفيف الأعباء المالية الكبيرة التي تتكبدها، سواء إيجار المساكن أو تكلفة الصيانة العالية للمساكن؛ كونها قديمة وتحتاج للصيانة بشكل مستمر.

يذكر أن الإسكان التنموي هو أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية .