التعليقات: 0

الأردن يكشف عن مصير المواطن الأردني المفقود في اسطنبول

الأردن يكشف عن مصير المواطن الأردني المفقود في اسطنبول
weam.co/615205
الأردن - الوئام

أكد مدير العمليات في وزارة الخارجية الأردنية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، أنه وبمتابعة من قبل السفارة الأردنية في أنقرة وبالتنسيق مع السلطات التركية، فقد تم مساء اليوم السبت، العثور على المواطن الأردني أحمد محمود الكسواني والذي كان قد توجه إلى اسطنبول في رحلة سياحية يوم السبت الماضي، وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وأوضح القضاة أنه تم التواصل مع شقيقه الموجود أيضاً في اسطنبول والذي قام بدوره بالحضور إلى مكان تواجد شقيقه المفقود وتعرف عليه.

وأشار القضاة إلى أن السفارة الأردنية في أنقرة تقوم بتقديم كافة التسهيلات القنصلية وإصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن الكسواني لتسريع عودة الشقيقين إلى المملكة.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة في تركيا: لم يتم تسجيل أي إصابات جراء زلزال إسطنبول

سفارة المملكة في تركيا: لم يتم تسجيل أي إصابات جراء زلزال إسطنبول
زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب إسطنبول

زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر يضرب إسطنبول
تركيا تبتز اللاجئين السوريين لإجبارهم على الرحيل

تركيا تبتز اللاجئين السوريين لإجبارهم على الرحيل
ألمانيا: أردوغان بات أضعف من أي وقت مضى

ألمانيا: أردوغان بات أضعف من أي وقت مضى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>