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“أخضر وبه هلال أبيض”.. دارة الملك عبد العزيز توضح حقيقة معلومة تاريخية متداولة عن العلم

“أخضر وبه هلال أبيض”.. دارة الملك عبد العزيز توضح حقيقة معلومة تاريخية متداولة عن العلم
weam.co/615206

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز، تنويها بشأن معلومة مغلوطة عن تاريخ العلم السعودي.

وقالت في بيان صحفي إنها لاحظت تداول ونشر معلومات عن تاريخ العلم السعودي، ووضع رسم يوضح شكله، وأنه أخضر، وفي وسطه هلال أبيض، وهذا غير صحيح، ومخالف لما ورد في المصادر، وهو أنه راية خضراء مشغولة من الخز (النسيج) والإبرسيم (أجود أنواع الحرير)، مكتوب عليها (لا إله إلا الله محمد رسول الله).

وأضافت: “كما ورد ذلك في المصادر المعاصرة الأخرى للدولة السعودية الأولى، مثل علي بك العباسي الإسباني. والعلم السعودي اليوم هو امتداد لذلك العلم”.

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