المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية تحتضن ربع مليون لاجئ من الروهينجا

نيويورك - الوئام

قال عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة، إن المركز لديه برامج متعددة، متمثلة في أكثر من 20 مشروعاً، تقدم للاجئين والأقلية الروهينغا في بنغلاديش.

وأضاف على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة بنيويورك، أن كثيرا من الناس يجهلون أن المملكة تحتضن ربع مليون لاجئ من الأقلية الروهينغا، وفقا لما نقلته قناة العربية.

وأضاف أنه تقدم لهم الرعاية الصحية المجانية والتعليم لأبنائهم وفرص العمل، منوهاً بأن هذه لو قُدرت بلغة الأرقام، ففي 5 سنوات أكثر من ملياري دولار كلفة تقديم الرعاية والخدمات لهم.

إن المملكة العربية السعودية قدمت قرابة 15 مليار دولار لإعمار اليمن خلال 4 سنوات، واصفاً الرقم بأنه يعادل “ميزانية دول”، بحسب تعبيره.

ونوه بأن المملكة دائماً حريصة على الشعب اليمني منذ 4 عقود من الزمن، وليس اليوم. وأضاف أنه “لم يكن غريباً على المملكة أن تفكر في السلام.. وقبل وصول الحل السياسي بدأت في إنشاء البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، حرصاً على بدء وتخطيط وتنفيذ برامج في الأماكن المستقرة في اليمن لإعادة الإعمار”.