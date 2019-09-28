الشباب يجري تمرينا استرجاعيا بعد الخسارة من #الاتحاد

بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، عاود الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت تحضيراته على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان، تحت إشراف المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون، وذلك عقب فراغ اللاعبين من لقاء الأمس أمام الاتحاد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

استهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية بقيادة مدرب اللياقة دييغو أوسيي، عقب ذلك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركون في اللقاء إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية واستشفائية، فيما أخضع المجموعة الثانية (غير المشاركين) لتدريبات فنية وتكتيكية في وسط الملعب، وذلك من خلال تقسيمة شهدت تطبيق تدريبات التمرير السريع من لمسة ولمستين، تغيير اتجاه اللعب، التمركز الصحيح في المركز. واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

في سياق مختلف، استأنف فريق درجة الشباب الكروي مساء اليوم تدريباته على ملعب النادي الرديف، تحت إشراف مدربه سفيان توفيق، الذي منح اللاعبين راحة ليوم أمس.

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة صدام حسين، والذي ركز على تكثيف النواحي البدنية من خلال تدريبات تقوية العضلات، ورفع المخزون اللياقي، عقب ذلك قسم المدرب الفريق لمجموعتين، طبقت تدريبات فنية ركز من خلالها على تدريبات التحكم بالكرة والتمرير من لمسة واحدة، ثم أجرى تقسيمة شهدت تطبيق عدة جمل تكتيكية.