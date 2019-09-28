التعليقات: 0

فتح الله جولن يكشف: أردوغان ليس لديه مؤهل جامعي #مؤهل_اردوغان

فتح الله جولن يكشف: أردوغان ليس لديه مؤهل جامعي #مؤهل_اردوغان
weam.co/615228
نيويورك - الوئام

في شهادة للتاريخ، كشف فتح الله جولن، الداعية التركي، عن أن المسيطرين على أمور البلاد فى تركيا ليسوا من الأناضول، وغابت عنهم قيم الأناضول الأصيلة ويتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الأناضول الإسلامية والأخلاقية والدينية الرصينة.

وأوضح فتح الله جولن، أن أردوغان جاء إليه يستشيره حينما أطلق مشروعه السياسي، معقبًا: “كنت أسمع أنه يُصلى، وإنه خريج الثانوية وليس لديه مؤهل جامعى، وقدمت له آراء إيجابية ونصحته ببعض النصائح، ولكنه منذ وصوله الحكم اتخذ من الخدمة هدفًا وبدأ فى تقويض المؤسسات التربوية والتعليمية؛ لأنها لم تخضع لأجندته الداخلية والخارجية، وهو اعترف بذلك وبأنه أغلق 3 مؤسسات من أجل ذلك.

وشدد فتح الله جولن، في تصريح لقناة “ten” اليوم السبت من نيويورك، الدستور التركى الحالى لا يصلح لإدارة مجتمع، ولابد من مراعاة وضع الأغلبية المسلمة.

وشدد “جولن” على أن أردوغان يستخدم الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائه فى السلطة وإضفاء الشرعية على فساده، مشيرًا إلى أن هدف أردوغان السيطرة على القوات المسلحة التركية وإعادة هيكلتها لصالحه.

روابط ذات صلة

أردوغان وفضيحة “السؤال المحرج”.. فصل جديد من قمع الإعلام في تركيا

أردوغان وفضيحة “السؤال المحرج”.. فصل جديد من قمع الإعلام في تركيا
نيويورك بوست: لماذا يصمت الإعلام عن علاقة أردوغان بداعش؟

نيويورك بوست: لماذا يصمت الإعلام عن علاقة أردوغان بداعش؟
أردوغان يتاجر بخرائط فلسطين.. وتركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل

أردوغان يتاجر بخرائط فلسطين.. وتركيا أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل
طائرات تركيا تستعرض شرق الفرات.. والاجتياح أصبح وشيكاً

طائرات تركيا تستعرض شرق الفرات.. والاجتياح أصبح وشيكاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>