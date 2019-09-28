فتح الله جولن يكشف: أردوغان ليس لديه مؤهل جامعي #مؤهل_اردوغان

نيويورك - الوئام

في شهادة للتاريخ، كشف فتح الله جولن، الداعية التركي، عن أن المسيطرين على أمور البلاد فى تركيا ليسوا من الأناضول، وغابت عنهم قيم الأناضول الأصيلة ويتظاهرون بأنهم يحترمون قيم الأناضول الإسلامية والأخلاقية والدينية الرصينة.

وأوضح فتح الله جولن، أن أردوغان جاء إليه يستشيره حينما أطلق مشروعه السياسي، معقبًا: “كنت أسمع أنه يُصلى، وإنه خريج الثانوية وليس لديه مؤهل جامعى، وقدمت له آراء إيجابية ونصحته ببعض النصائح، ولكنه منذ وصوله الحكم اتخذ من الخدمة هدفًا وبدأ فى تقويض المؤسسات التربوية والتعليمية؛ لأنها لم تخضع لأجندته الداخلية والخارجية، وهو اعترف بذلك وبأنه أغلق 3 مؤسسات من أجل ذلك.

وشدد فتح الله جولن، في تصريح لقناة “ten” اليوم السبت من نيويورك، الدستور التركى الحالى لا يصلح لإدارة مجتمع، ولابد من مراعاة وضع الأغلبية المسلمة.

وشدد “جولن” على أن أردوغان يستخدم الشعارات الدينية والخطابات الإسلامية البراقة لضمان بقائه فى السلطة وإضفاء الشرعية على فساده، مشيرًا إلى أن هدف أردوغان السيطرة على القوات المسلحة التركية وإعادة هيكلتها لصالحه.