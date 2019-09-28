في 7 قرارات.. الانضباط تغرم أندية ولاعبين وإداريين

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق اليوم، قرارات عدة شملت غرامات على أندية ولاعبين وإداريين.

وغرمت الانضباط ناديي الهلال والشباب 10 آلاف ريال لكل منهما، للسبب نفسه وهو تأخر اللاعبين في النزول إلى أرضية الملعب، خلال لقاء الهلال مع الرائد والشباب مع النصر.

كما غرمت اللجنة مدير فريق النصر عبدالرحمن الحلافي 20 ألف ريال بسبب نزوله إلى مضمار الجري متوجهاً إلى غرفة الملابس، بين شوطي مباراة فريق النصر أمام نظيره الشباب.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارين على النادي الأهلي بتغريم مدير المركز الإعلامي عبدالعزيز النهدي والمشرف العام على كرة القدم أحمد بامعوضه 20 ألف ريال لكل منهما، لتواجد الأول في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وخروج الثاني من المدخل المخصص للاعبين إلى مضمار الجري.

وغرمت اللجنة لاعب فريق الهلال علي البليهي 20 ألف ريال بسبب تواجده في غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة أمام الفيحاء، ولاعب فريق النصر بيتروس نفس المبلغ لغيابه عن اللقاء والمؤتمر الإعلامي بعد نهاية المباراة أمام الشباب.