إحباط محاولة لاغتيال رئيس بلدية إسطنبول

اسطنبول- الوئام:

قالت مصادر تركية، إن حراس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أفشلوا محاولة لاغتياله، أقدم عليها شاب تركي.

ومنع رجال حراسة أوغلو شاباً يدعي “إبراهيم أي”، (27 عاماً)، من اقتحام مكتب رئيس البلدية في إسطنبول، عبر شرفة مكتبه، وفقاً لما ذكرته صحيفة “زمان” التركية.

وحاول الشاب الدخول إلى رئيس البلدية من شرفة مكتبه حاملاً معه شفرة حلاقة إلا أن حراس الأمن اكتشفوا الأمر.

ووفق كاميرات المراقبة تسلل الشاب إلى المبنى من خلف الأشجار، وتسلق جدار مبنى البلدية حاملاً حذائه في يديه، للوصول إلى شرفة مكتب إمام أوغلو.

وعقب منعه أخرج الشاب شفرة حلاقة، مهدداً بإلحاق الضرر بنفسه، لكن رجال الأمن سيطروا على الموقف. وفق ما ذكر موقع (اودا تي في) الإخباري وصحيفة (بيرغون).

يشار إلى أن أكرم إمام أوغلو، القادم من صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض، نجح في الفوز بالجولة الأولى من انتخابات البلديات والإعادة على حساب رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وكان الرئيس التركي رجب اردوغان اختار يلدريم لحسم المعركة الانتخابية، لكن إمام أوغلو رغم كل الضغوط التي واجها وخصوصاً إعادة الانتخابات، نجح في الفوز بغالبية أصوات الناخبين بالعاصمة التجارية لتركيا.