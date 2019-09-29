شاهد التفاصيل: فتح باب القبول والتسجيل في حرس الحدود

الرياض- الوئام:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود برتبة (جندي أمن ودوريات بحري) للعمل في المناطق البحرية لصالح قوة أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود.

وسوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 1441/1/30هـ وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحاً الموافق 4 /1441/2هـ على أن تتوفر في المتقدمين شروط التعيين التالية :

أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويجب على المتقدم إدخال المعدل التراكمي وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية وقت التقديم .

أن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم وان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية وأن لا يكون المتقدم قد سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية وأن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها .

وللتقديم على رابط بوابة أبشر توظيف : https://jobs.sa