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بمسمى أخصائي إسعاف وطب طوارئ

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهلال الأحمر السعودي

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهلال الأحمر السعودي
weam.co/615265
الرياض- الوئام:

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية بمسمى أخصائي إسعاف وطب طوارئ بالتعاقد المؤقت على بند التحول الوطني.

ومن ضمن الشروط: أن يكون حاصلاً على البكالوريوس في تخصص (طب الطوارئ) وأن يكون حاصلاً على الدورات التالية (ACLS) – (BLS) وتكون سارية المفعول.

أن يكون حاصلاً إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) وتكون سارية المفعول وأن يكون حاصلاً على شهادة تسجيل وتصنيف مهني لمؤهله من هيئة التخصصات الصحية يمكنه من شغل الوظيفة المطلوبة.

أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوبة وأن يجتاز الاختبار والمقابلة الشخصية وأن يحضر أصول المؤهلات العلمية والمستندات الثبوتية المطلوبة عند الطلب لاحقاً.

أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقاً لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة وفي حال عدم توفر الشروط المشار إليها يستبعد صاحب الطلب نهائياً.

الوثائق المطلوبة (المؤهل العلمي ، السجل الأكاديمي ، الهوية الوطنية ، معادلة الشهادة لمن حصل عليها من الخارج ، التصنيف المهني ، إرفاق ثلاث دورات (BLS) و (ACLS) وإحدى الدورتين (PHTLS) أو (ITLS) على أن تكون سارية المفعول).

وسيتم التقديم من خلال موقع الهيئة على الرابط التالي:

https://www.srca.org.sa 

مع إرفاق الوثائق المطلوبة بصيغة (PDF) اعتباراً من الثلاثاء المقبل 1441/2/2هـ حتى الثلاثاء 1441/2/9هـ (الساعة 12 ظهراً).

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