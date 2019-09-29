التعليقات: 0

عبر نظام معين الإلكتروني

«المظالم» يوفر خدمات إلكترونية جديدة للمساعدة في العملية القضائية

«المظالم» يوفر خدمات إلكترونية جديدة للمساعدة في العملية القضائية
weam.co/615272
الرياض- الوئام:

أتاح ديوان المظالم عبر نظام معين الإلكتروني، خدمتي الإستعلام والإطلاع على الوكالات الصادرة من وزارة العدل، والسجلات التجارية، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك لمن لديهم صلاحية الدخول على النظام .

وتوفر الخدمتين الاطلاع على جميع ما يتعلق بالوكالات الصادرة من وزارة العدل بتفاصيلها، مثل: مصدرها، وحالتها، وتاريخ تحريرها، وانتهائها، ونوعها، ويمكن من خلال الخدمة البحث عن الوكالة من خلال رقم هوية الموكّل ورقم الوكالة.

كما تتيح خدمة الاستعلام عن السجلات التجارية التي تصدرها، وزارة التجارة والاستثمار والاطلاع على بياناتها، مثل: اسم الجهة المرخص لها، وتاريخ إنشاء السجل، وانتهائه، والنشاط المرخص له، إلى جانب البحث برقم السجل.

ويأتي توفير هاتين الخدمتين؛ كثمرة من ثمرات استراتيجية ديوان المظالم 2020، لتعزيز علاقات التعاون مع الجهات الحكومية والتكامل الفعال معها، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل التكاملي المؤسسي، ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في تطوير خدمات مرفق القضاء الإداري.

روابط ذات صلة

«العدل» تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات

«العدل» تدعو المتقدمين على وظائف الدعم الفني والأمن والسلامة للمقابلات
ديوان المظالم: القضاء الإداري بالمملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية

ديوان المظالم: القضاء الإداري بالمملكة قضاء مستقل يبسط رقابته على كافة الأجهزة الإدارية
“العدل”: أكثر من 7 آلاف إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى

“العدل”: أكثر من 7 آلاف إثبات حضانة للأمهات دون رفع دعاوى
“العدل”: 5 دقائق لإصدار الوكالة الإلكترونية و15 دقيقة عبر كتابات العدل

“العدل”: 5 دقائق لإصدار الوكالة الإلكترونية و15 دقيقة عبر كتابات العدل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>