بالصور: الأميرة دعاء بنت محمد تشارك الأيتام فرحة اليوم الوطني الـ89

جدة- الوئام- هاني الثبيتي:

بحضور صاحبة السمو الأميرة دعاء بنت محمد ومدير إدارة تنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد الصفحي وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من وجهاء وسيدات الاعمال في مدينة جدة احتفلت جمعية البر بجدة باليوم الوطني الـ 89 لتوحيد المملكة وذلك بمشاركة أبنائها وبناتها الأيتام.

الحفل الذي ابتدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله لأحد أشبال الجمعية ، رسم فيه الأطفال تيفو بشعار اليوم الوطني ( همة نحو القمة ) بعدها ألقى عضو مجلس إدارة البر المشرف المالي المهندس سمير القرشي كلمة رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ولكافة أبناء الشعب السعودي بمناسبة الذكرى الـ89 لتأسيس مملكة الحكمة والسلام.

وقال المهندس القرشي في كلمته : إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة نفخر بها جميعاً لكيان عظيم أرسى دعائمه وثبت أركانه الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله – الرجل الذي بذل الغالي والنفيس وهيأه الله تعالى ليجمع شمل أبناء الوطن الواحد، ويوحد كلمتهم تحت راية ” لا إله إلا الله محمد رسول الله” ، وفي مثل هذا اليوم من العام 1351هـ سجل التاريخ مولد المملكة العربية السعودية بعد ملحمة البطولة التي قادها – طيب الله ثراه – على مدى 32 عاماً.

وفي السياق نفسه شكر مدير عام الجمعية المهندس محي الدين حكمي جميع داعمي ومنسوبي الجمعية مشيراً أن جهودهم كانت ثمارها وبما أننا في يوم العطاء والإنجازات نعرض لكم أبرز إنجازات هذا الصرح المبارك منذ تأسيس الجمعية.

فقد تم بفضل الله ثم بجهود المخلصين من الداعمين والعاملين في هذا الصرح الخيري العديد من الإنجازات لأهالي محافظة جدة أبرزها أوت الجمعية أكثر من 900 يتيم ويتيمة في دور الضيافة التابعة لها و كفلت أكثر من 2000 يتيم ويتيمة و أكثر من 1000 أسرة ، وتعالج سنوياً أكثر من 250 مريض فشل كلوي بحيث تقدم أكثر من ( 45000 ) جلسة غسيل كلى مجانا بالمراكز التابعة لها، كما استفاد أكثر من ( 25.000 ) شخص من مستودع البر ” للتبرعات العينية ” وعالجت مايقارب المليون مستفيد تلقوا الخدمات الطبية التي يقدمها مجمع البر الطبي مجانا .

وقدّم أبناء الجمعية أوبريت وطني بهذه المناسبة تحدثوا فيه عن بطولات المؤسس رحمه الله وإنجازات ملوك المملكة العربية السعودية من بعده حتى العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان – حفظه الله – تلى ذلك العديد من الفقرات المتنوعة من مشاركات إبداعية من الأيتام وعروض حية وتكريم الفائزين في مسابقة البر المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الحفل احتضنت سمو الأميرة دعاء بنت محمد البراعم من الأيتام متمنية لهم مستقبلاً مليئاً بالنجاحات والإنجازات ، وأن يكونوا لبنة صالحة لمجتمعهم ووطنهم.