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ما يزيد على 36 تطعيماً

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة

الضمان الصحي: التأمين يغطي تطعيم الإنفلونزا ضمن منافع الوثيقة
weam.co/615289
الرياض- الوئام:

أكّد المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك أن التطعيمات الموسمية ومنها تطعيم (الانفلونزا) مغطاة ضمن منافع وثيقة الضمان الصحي الموحدة التي نصّت على أن التغطية التأمينية تشمل الإجراءات الوقائية المدرجة على جدول التطعيمات الوطني الذي حوى ما يزيد على (36) تطعيماً بما في ذلك التطعيمات الموسمية ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة .

وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص و أفراد أسرهم بضرورة أخذ التطعيمات الوقائية التي تسهم في تعزيز مستوى الحماية لهم من الأمراض أو العدوى و كذلك حماية الأشخاص المحيطين بهم من أفراد الأسرة أو في بيئة العمل أو في الأماكن العامة وخصوصًا الأشخاص المعرضين لمضاعفات الإنفلونزا ممن يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب و السكري و أمراض الرئة .

وأشار إلى أنّ حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500) ألف ريال، تغطي حزمة من المنافع تشمل جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية ومصاريف التنويم بالمستشفى ومعالجة أمراض الأسنان واللثة وفقاً لجدول الوثيقة، مبيناً أنَّ نظام الضمان الصحي التعاوني يُلزم صاحب العمل في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم وهم (الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج) .

وحثَّ المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني جميع المؤمن لهم على ضرورة الوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، و الاستفادة من قنوات الاتصال بالأمانة العامة للضمان الصحي المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى وذلك عبر أحد القنوات التالية الرقم الموحد 920001177 البوابة الإلكترونية :

www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني : Info@cchi.gov.sa أو تطبيق الهواتف الذكية, بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس .

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