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المقاومة الإيرانية: تفاصيل جديدة للهجوم على أرامكو في مؤتمر صحفي غدا

المقاومة الإيرانية: تفاصيل جديدة للهجوم على أرامكو في مؤتمر صحفي غدا
weam.co/615311

يستعد مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأميركية بواشنطن لكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو السعودية.

وبحسب بيان للممثلية فإنه سيتم عقد مؤتمر في العاشرة صباح غد الاثنين [ الخامسة‌ مساءً بتوقیت مکة‌ المکرمة ] في النادي الوطني للصحافة بواشنطن، للكشف عن المعلومات الاستخباراتية التي حصل عليها “مجاهدي خلق” من داخل النظام الإيراني، حول الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في 14 سبتمبر الجاري.

وأوضح البيان أن “قوات الحرس الثوري شنت هجوما من الأراضي الإيرانية على منشآت نفطية سعودية، بناءً على أوامر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وموافقة حسن روحاني.

ومن المقرر أن يتم الكشف خلال اللقاء عن تفاصيل عملية صنع القرار وقادة الحرس الثوري الإيراني والقواعد المشاركة في الهجوم.

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