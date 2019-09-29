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بدء تشغيل المختبر المتنقل BSL3 للسيطرة على الأوبئة والأمراض

بدء تشغيل المختبر المتنقل BSL3 للسيطرة على الأوبئة والأمراض
weam.co/615321
الرياض- الوئام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن بدء التشغيل التجريبي للمختبر المتنقل المستوى الثالث من الأمان الحيوي BSL3.

وأوضحت أن الهدف من المشروع يشمل دعم وتطوير قدرات مختبرات التشخيص البيطري بالمملكة، ودعم مبادرة الوكالة ببرنامج التحول الوطني 2030 للسيطرة على أهم الأوبئة والأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور خصوصا الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكدت الوزارة، أن المختبر المتنقل يساهم في الوصول إلى مواقع الاندلاعات الوبائية، والتعامل مع مسببات الأمراض عالية الخطورة، والحفاظ على الأمن الحيوي وضمان سلامة المملكة من المخاطر البيولوجية الناتجة عن هذه الأمراض.

وأشارت إلى أن تكلفة المشروع بلغت 7 مليون ريال، ويتكون من وحدتين من مستوى الأمن الحيوي الثاني والثالث مزودتين بأحدث الأجهزة المخبرية، بالإضافة إلى وحدة استقبال العينات، ووحدة التحكم والمراقبة، ووحدة معالجة النفايات السائلة.

يذكر أن الوزارة لديها 17 مختبر بيطري في جميع مناطق المملكة لتغطي أعمال وكالة الثروة الحيوانية في التشخيص البيطري لأمراض الثروة الحيوانية وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

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